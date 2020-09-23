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Wizz Air планирует возобновить рейсы между Украиной и Словакией

Среда 23 сентября 2020 14:21
Wizz Air планирует возобновить рейсы между Украиной и Словакией
Фото: Wizz Air (flickr com WizzAir)
Автор: РБК-Украина

Авиакомпания Wizz Air намерена возобновить рейсы из Киева и Львова в Братиславу. Первый рейс запланирован на 2 октября.

Об этом сообщает avianews.

Однако восстановление авиаперелетов зависит от решения украинских властей оставить или удалить Словакию из списка стран "зеленой зоны". Если Словакия будет находиться в "красной зоне", Wizz Air отложит перезапуск полетов.

В расписание авиакомпании рейсы Киев-Братислава внесены на октябрь с частотой один раз в неделю. Wizz Air планирует выполнять полеты в разные дни в зависимости от недели.

Из Львова во Братиславу авиакомпания намерена осуществлять рейсы в первые две недели только по субботам, а затем добавить второй еженедельный рейс по вторникам.

Напомним, с 1 сентября Словакия поменяла правила въезда для иностранцев. Для пересечения границы, необходимо зарегистрироваться на госсайте и получить подтверждение.

Кроме того, ранее министр здравоохранения Словакии Марек Крачи заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса в стране уже началась.

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