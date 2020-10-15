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Лоукостер Wizz Air скасував більше 20 рейсів з України на листопад

Автор: Игорь Литвиненко

Угорська лоу-кост авіакомпанія Wizz Air скасувала 24 рейси з України на листопад. Відновлення цих рейсів перенесли на початок грудня.

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Про це повідомляє Lowcostavia.

Зокрема, були скасовані такі рейси:

з Києва:

  • Київ - Зальцбург скасовано до 19 грудня;
  • Київ - Таллінн скасовано до 4 грудня;
  • Київ - Ларнака скасовано до 6 грудня;
  • Київ - Рига скасовано до 5 грудня;
  • Київ - Катовіце скасовано до 6 грудня;
  • Київ - Лісабон скасовано до 4 грудня;
  • Київ - Братислава скасовано до 6 грудня;
  • Київ - Будапешт скасовано до 10 листопада

Зі Львова:

  • Львів - Вільнюс скасовано до 4 грудня;
  • Львів - Лісабон скасовано до 6 грудня;
  • Львів - Таллінн скасовано до 5 грудня;
  • Львів - Братислава скасовано до 5 грудня.

З Харкова:

  • Харків - Мілан скасовано до 19 грудня;
  • Харків - Відень скасовано до 4 грудня;
  • Харків - Берлін скасовано до 4 грудня;
  • Харків - Дортмунд скасовано до 4 грудня.

З Одеси:

  • Одеса - Берлін скасовано до 4 грудня;
  • Одеса - Вроцлав скасовано до 5 грудня;
  • Одеса - Гданськ скасовано до 5 грудня;
  • Одеса - Катовіце скасовано до 4 грудня;
  • Одеса - Братислава скасовано до 6 грудня.

З Запоріжжя:

  • Запоріжжі - Вроцлав скасовано до 4 грудня;
  • Запоріжжі - Гданськ скасовано до 5 грудня;
  • Запоріжжі - Краків скасовано до 6 грудня.

Пасажирам скасованих рейсів авіакомпанія пропонує переоформити бронювання на інший рейс, повернення коштів в розмірі 120% від суми на кредитний рахунок аккаунта WIZZ або повернення 100% вартості на банківську картку, з якої було здійснено платіж.

Раніше РБК-Україна писало, що Wizz Air має намір відновити рейси з Києва та Львова в Братиславу з жовтня.

Також повідомлялося, що Ryanair скоротив кількість рейсів у жовтні.

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