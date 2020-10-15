Лоукостер Wizz Air скасував більше 20 рейсів з України на листопад
Україна, Четвер 15 жовтня 2020 13:32
Угорська лоу-кост авіакомпанія Wizz Air скасувала 24 рейси з України на листопад. Відновлення цих рейсів перенесли на початок грудня.
Про це
повідомляє Lowcostavia.
Зокрема, були скасовані такі рейси:
з Києва:
Київ - Зальцбург скасовано до 19 грудня;
Київ - Таллінн скасовано до 4 грудня;
Київ - Ларнака скасовано до 6 грудня;
Київ - Рига скасовано до 5 грудня;
Київ - Катовіце скасовано до 6 грудня;
Київ - Лісабон скасовано до 4 грудня;
Київ - Братислава скасовано до 6 грудня;
Київ - Будапешт скасовано до 10 листопада
Зі Львова:
Львів - Вільнюс скасовано до 4 грудня;
Львів - Лісабон скасовано до 6 грудня;
Львів - Таллінн скасовано до 5 грудня;
Львів - Братислава скасовано до 5 грудня.
З Харкова:
Харків - Мілан скасовано до 19 грудня;
Харків - Відень скасовано до 4 грудня;
Харків - Берлін скасовано до 4 грудня;
Харків - Дортмунд скасовано до 4 грудня.
З Одеси:
Одеса - Берлін скасовано до 4 грудня;
Одеса - Вроцлав скасовано до 5 грудня;
Одеса - Гданськ скасовано до 5 грудня;
Одеса - Катовіце скасовано до 4 грудня;
Одеса - Братислава скасовано до 6 грудня.
З Запоріжжя:
Запоріжжі - Вроцлав скасовано до 4 грудня;
Запоріжжі - Гданськ скасовано до 5 грудня;
Запоріжжі - Краків скасовано до 6 грудня.
Пасажирам скасованих рейсів авіакомпанія пропонує переоформити бронювання на інший рейс, повернення коштів в розмірі 120% від суми на кредитний рахунок аккаунта WIZZ або повернення 100% вартості на банківську картку, з якої було здійснено платіж.
Раніше РБК-Україна писало, що
Wizz Air має намір відновити рейси з Києва та Львова в Братиславу з жовтня.
Також повідомлялося, що
Ryanair скоротив кількість рейсів у жовтні.