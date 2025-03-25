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Лоукостер Wizz Air готується до відновлення польотів із України: що відомо

Фото: Лоукостер Wizz Air(facebook com/wizzair)
Автор: Тетяна Веремєєва

Лоукостер Wizz Air заявив про плани відновлення польотів із України. Планують перевозити 5 мільйонів пасажирів на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву генерального директора компанії Йозефа Вараді під час конференції "Логістика як драйвер економічного зростання".

Європейський лоукостер Wizz Air розробив план відновлення польотів в Україну після відкриття українського неба. За словами Вараді, Wizz Air планує запустити близько 100 нових маршрутів протягом перших шести місяців, що дозволить перевозити 5 мільйонів пасажирів на рік.

Він зазначив, що компанія не тільки планує літаки в Україну, а й хоче організувати базові операції в країні. Роботу готові розпочати, коли наша країна буде готова.

Вараді також повідомив, що представники Wizz Air вже кілька разів відвідали Україну та вели переговори з українськими аеропортами, досягнувши майже повного узгодження комерційних угод з ними. Зокрема, раніше повідомлялося про перемовини між керівництвом міжнародного аеропорту "Бориспіль" та представниками Wizz Air щодо швидкого запуску авіаперевезень після відкриття українського повітряного простору.

Раніше РБК-Україна писало, що авіакомпанія Ryanair планує відновити польоти в Україну протягом чотирьох-шести тижнів після офіційного припинення бойових дій. Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі зазначив, що для задоволення вимог Європейського агентства з безпеки польотів (EASA) необхідне офіційне припинення вогню. ​

Також ми писали, що після закриття повітряного простору України для цивільної авіації через повномасштабне вторгнення, українські авіакомпанії адаптувалися, перенісши свою діяльність за кордон. Зокрема, три основні перевізники - SkyUp, "Роза Вітрів" та Skyline Express - продовжують виконувати рейси в різних країнах.​

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