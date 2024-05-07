Не лише Європа. Де літають українські авіакомпанії за кордоном

Повітряний простір України закритий для цивільної авіації вже понад два роки. Проте українські авіакомпанії знайшли можливість продовжувати роботу за кордоном.

У яких країнах зараз виконують рейси авіаперевізники з України, РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Авіакомпанія SkyUp використовує сім літаків

Авіакомпанія SkyUp змогла вивезти майже весь свій флот за кордон до російського вторгнення. Останній літак авіаперевізник евакуював з аеропорту Бориспіль 2023 року.

Зараз SkyUp літає на 7 авіалайнерах: п’яти Boeing 737-800 на 189 місць і двох Boeing 737-700 на 149 місць.

Як з'ясували у виданні, два літаки SkyUp базуються у столиці Молдови Кишиневі. Один з них виконує рейси молдовської авіакомпанії Flyone, інший – молдовської авіакомпанії HiSky.

Ще два авіалайнери літають під кодом мальтійського підрозділу авіакомпанії і перевозять туристів із міст Європи на курорти. Також один Boeing 737-800 орендує авіакомпанія FlyEgypt. Літак перевозить туристів з Європи до єгипетських курортів.

Ще два літаки авіакомпанії SkyUp базуються в столиці Бангладеш Дака й виконують рейси на замовлення US-Bangla Airlines.

Також SkyUp запустила авіакомпанію на Мальті – SkyUp MT, до флоту якої перейшли три літаки з української реєстрації.

"Роза Вітрів" літає з Молдови та Чорногорії

Авіакомпанія "Роза Вітрів" після початку російського вторгнення не могла продовжити роботу, бо її флот виявився заблокованим. Але наприкінці 2022 року до авіапарку перевізника перейшли три літаки найбільшої авіакомпанії МАУ.

Фото: Літак Boeing 737-800 "Рози Вітрів" в аеропорту Кишинева (avianews.com/Анатолій Панченко)

Зараз "Роза Вітрів" експлуатує Embraer E190, Boeing 737-800 та Boeing 737-900ER.

Embraer базується в Чорногорії та виконує рейси авіакомпанії Air Montenegro. Два інших літаки перевозять пасажирів на замовлення молдовської авіакомпанії Flyone.

Skyline Express виконує рейси з Європи на курорти

До лютого 2022 року авіакомпанія Skyline Express мала назву Azur Air Ukraine та перевозила клієнтів туристичного оператора ANEX Tour. Після початку повномасштабної війни авіакомпанія припинила усі рейси. Частина літаків залишилися заблоковані в Україні.

Навесні 2023 року Azur Air Ukraine почала роботу під новою назвою та з новим флотом. Авіакомпанія отримала два Boeing 757-300, на яких почала перевозити туристів із міст Польщі та країн Балтії на морські курорти.

Фото: Літак авіакомпанії Skyline Express Airlines в аеропорту Варшава-Радом (facebook.com/anextourpl)

У 2024 році до флоту Skyline Express надійшов третій літак – Boeing 737-900ER. Він перевозить туристів з усієї Європи на курорти.

Skyline Express здійснює рейси як під власним кодом, так і літає на замовлення турецької чартерної авіакомпанії Mavi Gök Airlines (MGA). Цьому турецькому авіаперевізнику належать літаки з флоту Skyline Express.

Українські авіакомпанії здають свої літаки разом з екіпажами в мокрий лізинг іншим авіаперевізникам. Така співпраця дозволяє українським авіакомпаніям продовжити роботу та зберегти персонал, доки немає можливості літати в Україні.

Нагадаємо, ми писали, коли в Україні полетять пасажирські літаки. Обговорення про відкриття окремих аеропортів України для цивільної авіації тривають з 2022 року.

Також ми розповідали, у яких країнах найчастіше бачили літаки української авіакомпанії. Торік SkyUp виконала 10,5 тисяч рейсів до 53 країн.