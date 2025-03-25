Лоукостер Wizz Air готовится к возобновлению полетов из Украины: что известно

Лоукостер Wizz Air заявил о планах возобновления полетов из Украины. Планируют перевозить 5 миллионов пассажиров в год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора компании Йозефа Варади во время конференции "Логистика как драйвер экономического роста".
Европейский лоукостер Wizz Air разработал план возобновления полетов в Украину после открытия украинского неба. По словам Варади, Wizz Air планирует запустить около 100 новых маршрутов в течение первых шести месяцев, что позволит перевозить 5 миллионов пассажиров в год.
Он отметил, что компания не только планирует самолеты в Украину, но и хочет организовать базовые операции в стране. Работу готовы начать, когда наша страна будет готова.
Варади также сообщил, что представители Wizz Air уже несколько раз посетили Украину и вели переговоры с украинскими аэропортами, достигнув почти полного согласования коммерческих соглашений с ними. В частности, ранее сообщалось о переговорах между руководством международного аэропорта "Борисполь" и представителями Wizz Air относительно быстрого запуска авиаперевозок после открытия украинского воздушного пространства.
Ранее РБК-Украина писало, что авиакомпания Ryanair планирует возобновить полеты в Украину в течение четырех-шести недель после официального прекращения боевых действий. Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири отметил, что для удовлетворения требований Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) необходимо официальное прекращение огня.
Также мы писали, что после закрытия воздушного пространства Украины для гражданской авиации из-за полномасштабного вторжения, украинские авиакомпании адаптировались, перенеся свою деятельность за границу. В частности, три основных перевозчика - SkyUp, "Роза Ветров" и Skyline Express - продолжают выполнять рейсы в разных странах.
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