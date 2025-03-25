Лоукостер Wizz Air готовится к возобновлению полетов из Украины: что известно

Европейский лоукостер Wizz Air разработал план возобновления полетов в Украину после открытия украинского неба. По словам Варади, Wizz Air планирует запустить около 100 новых маршрутов в течение первых шести месяцев, что позволит перевозить 5 миллионов пассажиров в год.

Он отметил, что компания не только планирует самолеты в Украину, но и хочет организовать базовые операции в стране. Работу готовы начать, когда наша страна будет готова.

Варади также сообщил, что представители Wizz Air уже несколько раз посетили Украину и вели переговоры с украинскими аэропортами, достигнув почти полного согласования коммерческих соглашений с ними. В частности, ранее сообщалось о переговорах между руководством международного аэропорта "Борисполь" и представителями Wizz Air относительно быстрого запуска авиаперевозок после открытия украинского воздушного пространства.