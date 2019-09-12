Лоукостер SkyUp открывает новые рейсы в ОАЭ

Иллюстративное фото (facebook.com/LvivAirport)

Рейсы в Шарджу стартуют с 25 октября

Украинский лоукостер SkyUp запускает новые рейсы из Харькова, Львова и Запорожья в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Сообщается, что стартуют полеты в ОАЭ с конца октября. В частности, с 25 октября стартуют рейсы Харьков-Шарджа, с 26 октября - Львов-Шарджа, и с 27 октября - Запорожье-Шарджа.

Полеты будут совершаться дважды в неделю. Из Харькова рейсы планируются по вторникам и пятница, из Львова - по средам и субботам, из Запорожья - по четвергам и воскресеньям.

Цена на билеты без багажа начинаются от 3 тыс. 207 грн из Харькова, 3 тыс. 220 - из Львова и Запорожья.

"Одним из важнейших пунктов стратегии SkyUp является расширение карты полетов из регионов. Мы хотим, чтобы летал не только центр, но и восток, запад, север и юг. Поэтому рейсы в одно из наших ключевых направлений ОАЭ мы запустили именно из Львова, Харькова и Запорожья", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ирландский лоукостер Ryanair в апреле 2020 году запустит новый рейс со Львова в Будапешт (Венгрия). Рейсы стартуют с 1 апреля.

Также новые рейсы из Харькова в Будапешт анонсировала компания Wizz Air. Начало полетов по маршруту Львов - Будапешт запланировано с 3 июня и Харьков - Будапешт - с 1 июня 2020 года.



