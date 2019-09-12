ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лоукостер SkyUp открывает новые рейсы в ОАЭ

Новости » Общество    12.09.2019 - 21:58
Лоукостер SkyUp открывает новые рейсы в ОАЭ
Иллюстративное фото (facebook.com/LvivAirport)

Рейсы в Шарджу стартуют с 25 октября

Украинский лоукостер SkyUp запускает новые рейсы из Харькова, Львова и Запорожья в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Сообщается, что стартуют полеты в ОАЭ с конца октября. В частности, с 25 октября стартуют рейсы Харьков-Шарджа, с 26 октября - Львов-Шарджа, и с 27 октября - Запорожье-Шарджа.

Полеты будут совершаться дважды в неделю. Из Харькова рейсы планируются по вторникам и пятница, из Львова - по средам и субботам, из Запорожья - по четвергам и воскресеньям.

Цена на билеты без багажа начинаются от 3 тыс. 207 грн из Харькова, 3 тыс. 220 - из Львова и Запорожья.

"Одним из важнейших пунктов стратегии SkyUp является расширение карты полетов из регионов. Мы хотим, чтобы летал не только центр, но и восток, запад, север и юг. Поэтому рейсы в одно из наших ключевых направлений ОАЭ мы запустили именно из Львова, Харькова и Запорожья", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ирландский лоукостер Ryanair в апреле 2020 году запустит новый рейс со Львова в Будапешт (Венгрия). Рейсы стартуют с 1 апреля.

Также новые рейсы из Харькова в Будапешт анонсировала компания Wizz Air. Начало полетов по маршруту Львов - Будапешт запланировано с 3 июня и Харьков - Будапешт - с 1 июня 2020 года.


Лоукостер SkyUp откроет новый рейс в Италию Рейсы SkyUp из "Борисполя" выполняются по расписанию
Новости Украины лоукостSkyUpОбъединенные Арабские Эмираты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь