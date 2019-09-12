ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лоукостер SkyUp відкриває нові рейси в ОАЕ

Новини » Суспільство    12.09.2019 - 21:58
Лоукостер SkyUp відкриває нові рейси в ОАЕ
Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)

Рейси в Шарджу стартують з 25 жовтня

Український лоукостер SkyUp запускає нові рейси з Харкова, Львова і Запоріжжя в Шарджі (Об'єднані Арабські Емірати). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Повідомляється, що стартують польоти в ОАЕ з кінця жовтня. Зокрема, з 25 жовтня стартують рейси Харків-Шарджа, з 26 жовтня - Львів-Шарджа, і з 27 жовтня - Запоріжжя-Шарджа.

Польоти здійснюватимуться двічі на тиждень. З Харкова рейси плануються по вівторках та п'ятниця, з Львова - по середах і суботах, із Запоріжжя - по четвергах і неділях.

Ціна на квитки без багажу починаються від 3 тис. 207 грн із Харкова, 3 тис. 220 - зі Львова та Запоріжжя.

"Одним з найважливіших пунктів стратегії SkyUp є розширення карти польотів з регіонів. Ми хочемо, щоб літав не тільки центр, але й схід, захід, північ і південь. Тому рейси в одне з наших ключових напрямків ОАЕ ми запустили саме зі Львова, Харкова і Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ірландський лоукостер Ryanair в квітні 2020 році запустить новий рейс зі Львова в Будапешт (Угорщина). Рейси стартують з 1 квітня.

нові рейси з Харкова у Будапешт анонсувала компанія Wizz Air. Початок польотів за маршрутом Львів - Будапешт заплановано з 3 червня і Харків - Будапешт - з 1 червня 2020 року.

Лоукостер SkyUp відкриє новий рейс в Італію Рейси SkyUp з "Борисполя" виконуються за розкладом
Новини України лоукостSkyUpОб'єднані Арабські Емірати
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся