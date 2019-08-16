Лоукостер SkyUp откроет новый рейс в Италию

Украинский лоукостер SkyUp Airlines с 12 декабря запускает новый рейс из Киева в Турин (Италия) на зимний период. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт SkyUp.

Рейсы будут осуществляться из аэропорта "Борисполь" в главный аэропорт Турина. Минимальная стоимость билетов - от 1416 гривен в одну сторону без учета багажа. Рейсы будут осуществлять по четвергам и воскресеньям.

"Для SkyUp Airlines это еще один шаг в реализации своей миссии - сделать путешествия комфортными и доступными для украинцев”, - отметил Евгений Хайнацкий, генеральный директор авиакомпании SkyUp Airlines.

Ранее сообщалось, что украинский лоукостер SkyUp Airlines с декабря 2018 года осуществляет регулярные рейсы из Киева в Попрада, Тбилиси, Барселону и Софию.

Частная украинская авиакомпания SkyUp зарегистрирована в июне 2016 года в Киеве.

РБК-Украина писало, что авиакомпания SkyUp в понедельник вечером, 1 июля, сообщила о задержке ряда рейсов из-за неисправностей, обнаруженных в двух самолетов. Было задержано порядка 20 рейсов.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил в правовом поле решить вопрос продолжения работы авиакомпании SkyUp, в которой суд приостановил лицензию.