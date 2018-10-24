SkyUp с декабря будет осуществлять рейсы по 4 международным маршрутам

Иллюстративное фото (facebook.com/LvivAirport)

SkyUp будет летать из Киева в Попрад, Тбилиси, Барселону и Софию

Украинский лоукост SkyUp Airlines с декабря 2018 года будет осуществлять регулярные рейсы из Киева в Попрад, Тбилиси, Барселону и Софию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта "Киев" в Facebook.

Как отмечается, цена билета в Попрад стартует от 987 гривен, в Тбилиси, Барселону и Софию - от 1508 гривен.

"Украинский лоукост SkyUp Airlines предлагает билеты на регулярные рейсы, которые будут осуществляться уже с декабря 2018 года. Билеты можно забронировать на сайте компании. Сейчас вашему вниманию предлагаются рейсы из Киева в Попрад - по цене от 987 грн, в Тбилиси, Барселону и Софию. Цена билета в эти популярные города стартует от 1508 грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что SkyUp получила в начале октября право летать в 28 стран Европы, до этого авиакомпания выполняла только чартерные рейсы.

Кроме того, SkyUp будет выполнять внутренние регулярные рейсы по направлениям: Киев - Одесса, Харьков - Одесса, Львов - Одесса.

Частная украинская авиакомпания SkyUp зарегистрирована в июне 2016 года в Киеве, авиапарк компании состоит из четырех самолетов, с 2019 года планируется увеличение до шести бортов, а позже - до 12.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 21 мая 2018 года совершил первый рейс новый украинский авиаперевозчик SkyUp.