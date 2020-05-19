Лоукостер EasyJet заявил о кибератаке: хакеры украли данные 9 млн клиентов

Фото: самолет компании EasyJet (flickr.com lisbonhugo)

Хакерам удалось получить доступ к данным кредитных карт более 2 тыс. клиентов

Бюджетная авиакомпания-лоукостер EasyJet заявила о крупной кибератаке со стороны хакеров. По предварительным данным, злоумышленники украли данные 9 млн клиентов компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

В компании заявили, что хакерам также удалось получить доступ к данным кредитных карт более 2 тыс. клиентов.

Несанкционированный доступ к данным уже прекратили. Как показало расследование, хакерам удалось узнать адреса электронной почты и сведения о поездках приблизительно 9 млн клиентов.

В EasyJet также сообщили, что уведомят об инциденте пострадавших в течение ближайших дней.

"Нет никаких доказательств того, что какая-либо личная информация любого характера использовалась неправомерно, однако... мы общаемся с примерно девятью миллионами клиентов, чьи данные о поездках были украдены, чтобы сообщить им о мерах защиты, чтобы минимизировать любой риск потенциального фишинга", - сказано в заявлении компании.

Напомним, в конце марта британский лоукостер EasyJet полностью прекратил полеты из-за пандемии коронавируса. Самолеты авиакомпании выполняли спасательные полеты для эвакуации британцев, которые оказались за границей. Последний такой рейс компания выполнила 29 марта.

Как сообщало РБК-Украина, авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза Украина планирует открыть с 15 июня. В Министерстве инфраструктуры отметили, что европейские страны начинают открывать границы с конца мая. Возобновление авиаперевозок с украинской стороны будет зеркальным.

Автор: Роман Калиниченко