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Украина запустит регулярные авиаперевозки в те страны, которые согласятся, - Криклий

Новости » Общество     15.05.2020 - 20:00
Украина запустит регулярные авиаперевозки в те страны, которые согласятся, - Криклий
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Европейские страны начинают открывать границы с конца мая

Запуск регулярных международных авиаперевозок зависит от готовности других государств принимать украинцев. Ситуация может отличаться по регионам, в зависимости от эпидемиологической ситуации и от того, как будут другие страны открываться для граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в течение этой недели была встреча со всеми перевозчиками, в том числе национальными, проводилось общение об открытии международного и внутреннего авиасообщения.

"Ситуация может отличаться по регионам в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах и от того, как будут другие страны открываться для граждан Украины", - заявил он.

Также министр добавил, что европейские страны начинают открывать границы с конца мая, а открытие авиаперевозок с украинской стороны будет зеркальным.

"Точной даты запуска регулярных авиаперевозок в министерстве еще нет, переговоры с международными партнерами ведет министерство иностранных дел", - говорит Криклий.

Напомним, в Мининфраструктуры обсуждают вопросы организации чартерных рейсов после ослабления карантина. Кроме того, Украина может восстановить сообщение с Египтом, Турцией, а также Грузией (где иностранных туристов готовятся принимать с 1 июля). А при восстановлении регулярного воздушного сообщения со странами ЕС будет играть роль и фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний.

Как сообщало РБК-Украина, вчера Мининфраструктуры представило план из 3 этапов для восстановление регулярного пассажирского сообщения.

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новости Украины МИУкарантинавиасообщение
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