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В Лос-Анджелесе протестующие перекрыли железнодорожные пути, десятки задержанных

Лос-Анджелис, Среда 04 ноября 2020 10:46
В Лос-Анджелесе протестующие перекрыли железнодорожные пути, десятки задержанных
Фото: протесты в Лос-Анджелесе (twitter.com/SegravesNBC4)
Автор: Анастасия Рокитна

В ночь выборов президента США в стране начались протесты. Полиция Лос-Анджелеса задержала около 40 человек, которые блокировали железнодорожные пути.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Около 30 человек были оштрафованы за нахождение на перекрестке.

"Примерно 40 человек были задержаны за блокирование железнодорожных путей и отказ разойтись после того, как было объявлено о незаконном собрании. Это предварительная информация, она может измениться", - говорится в сообщении.

СМИ пишут, что люди отказывались разойтись, несколько протестующих кидали в сторону полицейских бутылки с водой.

Напомним, демонстранты начали собираться вблизи Белого дома после завершения голосования.

Ранее сообщалось, что власти США готовятся к возможным беспорядкам после президентских выборов, из-за чего Белый дом обнесли дополнительным забором по всему периметру.

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