У Лос-Анджелесі протестувальники перекрили залізничні колії, десятки затриманих

Фото: протести в Лос-Анджелесі (twitter.com/SegravesNBC4)

В ніч виборів президента США в країні почалися протести. Поліція Лос-Анджелеса затримала близько 40 осіб, які блокували залізничні колії.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Los Angeles is a Shit Show Now! pic.twitter.com/y1Wluso3xS — MILITARY VANGUARD (@MilitaryGI) November 4, 2020

Близько 30 осіб були оштрафовані за перебування на перехресті.

"Приблизно 40 осіб були затримані за блокування залізничних шляхів і відмову розійтися після того, як було оголошено про незаконні збори. Це попередня інформація, вона може змінитися", - йдеться в повідомленні.

ЗМІ пишуть, що люди відмовлялися розійтися, кілька протестувальників кидали в бік поліцейських пляшки з водою.

Нагадаємо, демонстранти почали збиратися поблизу Білого дому після завершення голосування.

Раніше повідомлялося, що влада США готуєтьься до можливих безладів після президентських виборів, через що Білий дім обнесли додатковою огорожею по всьому периметру.