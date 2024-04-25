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"Лос-Анджелес" переміг у драмі, "Вегас" знову переграв "Даллас": відео всіх шайб вечора НХЛ

Фото: "Кінгз" здобули нелегку перемогу в Канаді (twitter.com/LAKings)
Автор: Антон Федорців

Цьогорічний розіграш Кубка Стенлі продовжився трьома поєдинками в Західній та Східній конференціях Національної хокейної ліги. Перемоги здобули "Бостон Брюїнз", "Вегас Голден Найтс" і "Лос-Анджелес Кінгз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Після безгольового першого періоду "Брюїнз" обмінялися шайбами з "Торонто" в другому. Відкрили рахунок "Мейпл Ліфс" – Майз із "п'ятака" замкнув передачу Марнера. Та згодом Фредерік класним кидком від ближньої стійки зрівняв цифри на табло.

А на старті третьої 20-хвилинки Дебрюск на добиванні реалізував більшість гостей. "Торонто" зумів відігратися зусиллями Бертуцці, який курйозно підправив кидок Райллі. Та "Бостон" дотиснув господарів льоду з дублем капітана Маршана. Спершу він зняв павутину з ближньої дев'ятки, а потім розписався у порожніх воротах.

 

 

Під завісу першого періоду відзначилися шайбами "Даллас" і "Вегас". У лавах "Старз" гол оформив Робертсон, який за чисельної переваги техасців влучно кинув із правої зони. Утім, Оді-Маршессо в швидкій контратаці "Голден Найтс" зрівняв рахунок.

Далі забивали лише невадці. Під завісу другої 20-хвилинки Хеніфін вчасно підключився до затяжної атаки "Вегаса" та поцілив у дальній кут. А наприкінці основного часу Айкел відправив шайбу в порожні ворота "Старз", подвоївши перевагу "Голден Найтс" у серії.

 

 

Нарешті в Едмонтоні "Кінгз" шокували місцевих "Ойлерз" двома шайбами до середини першого періоду. Дубль оформив Кемпе. Спершу він влучно кинув із центральної зони, а потім майстерно підставив ключку під передачу Копітара. Кулак було повернув "Едмонтон" у гру пострілом зі середньої дистанції, але Дауті тут же переграв Скіннера в ближньому бою.

Наступні 20 хвилин "нафтовики" успішно витратили на те, щоб відігратися. Спершу Холловей класно кинув під стійку, а потім Хайман відмінним низовим кидком зрівняв рахунок (3:3). У третьому періоді команди обмінялися шайбами – на гол каліфорнійця Фіали від правого борту вдруге відповів Холловей. Але в овертаймі Копітар реалізував момент після передачі з глибини та приніс перемогу "Кінгз".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Торонто" – "Бостон" – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3); серія – 1:2
  • "Даллас" – "Вегас" – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1); серія – 0:2
  • "Едмонтон" – "Лос-Анджелес" – 4:5 ОТ (1:3, 2:0, 1:1, 0:1); серія – 1:1

До слова, напередодні "Рейнджерс" удруге переграли "Вашингтон" у Нью-Йорку.

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