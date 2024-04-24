"Рейнджерс" і "Флорида" здобули другі перемоги в плей-офф: відео всіх шайб вечора НХЛ

Розіграш Кубка Стенлі-2024 продовжився чотирма поєдинками на Заході та Сході Національної хокейної ліги. Перемоги відсвяткували "Нью-Йорк Рейнджерс", "Флорида Пантерз", "Колорадо Евеланш" і "Нешвілл Предаторз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

У Нью-Йорку місцеві "Рейнджерс" змогли дотиснути "Вашингтон", хоча столична команда оформила гол у дебюті зустрічі зусиллями Макмайкла. На його шайбу в атаці другим темпом "синьосорочечники" відповіли двома ще в першому періоді. Спершу Трочек підставив ключку під передачу Густафссона, а потім Зібанеджад реалізував більшість.

На початку другої 20-хвилинки своєю чисельною перевагою скористалися "Кепіталз", коли Строум із "п'ятака" завершив атаку гостей. Утім, відповідь "Рейнджерс" знову була подвійною. Рословіч у більшості закинув у ближній з правої зони, а Міллер у меншості – з центральної. Шайба Вілсона стала слабкою втіхою для "Вашингтона".

Натомість в Санрайзі "Пантерз" в першому періоді відзначилися двічі. Відкрив рахунок Беннетт, який найкраще розібрався в метушні біля воріт "Мейпл Ліфс". Подвоїв перевагу "Флориди" Тарасенко, зігравши на добиванні в більшості.

"Торонто" оформив камбек у другій 20-хвилинці. Для початку Пойнт проштовхнув шайбу за лінію з "п'ятака", а згодом Стемкос "прошив" голкіпера потужним кидком із лівої зони. Утім, останнє слово було за "Пантерз", перемогу для яких в овертаймі сольним номером вирвав Верхейге.

Зате не зміг розвинути успіх у серії "Вінніпег". Хоча старт зустрічі був за "Джетс" – Густафссон завершив затяжну атаку господарів на добиванні. На шайбу ж Вуда після виграного вкидання господарі відповіли вдалою контратакою з кидком Шайфлі на фініші. Та далі "Колорадо" повністю заволодів ініціативою.

До кінця другої 20-хвилинки "Евеланш" відзначилися тричі. Лехконен підправив кидок Макара від синьої лінії, Парізі вивів гостей вперед після помилки воротаря, а Менсон реалізував вихід 1 в 0. У фінальному періоді добив "Джетс" шайбою у порожні ворота Нічушкін.

Не склалося і в інших канадців – "Ванкувера". До середини другого періоду "Нешвілл" оформив три голи: Бовільє відзначився з допомогою рикошету, Форсберг реалізував момент із близької відстані, а Сізонс зіграв на добиванні. Розмочив рахунок кидком із дистанції Задоров.

Утім, уникнути розгрому "Кенакс" не змогли. На фінальних хвилинах Шервуд розписався у порожніх воротах господарів. Рахунок у серії став рівним, а наступні два поєдинки зіграють в Теннессі.

Усі результати вечора в НХЛ: