"Лос-Анджелес" победил в драме, "Вегас" снова обыграл "Даллас": видео всех шайб вечера НХЛ

После безголевого первого периода "Брюинз" обменялись шайбами с "Торонто" во втором. Открыли счет "Мейпл Лифс" – Майз с "пятака" замкнул передачу Марнера. Но потом Фредерик классным броском от ближней штанги сравнял цифры на табло.

А на старте третьей 20-минутки Дебрюск на добивании реализовал большинство гостей. "Торонто" сумел отыграться усилиями Бертуцци, курьезно подправившего бросок Райлли. Но "Бостон" дожал хозяев льда с дублем капитана Маршана. Сначала он снял паутину с ближней девятки, а затем расписался в пустых воротах.

Под занавес первого периода отличились шайбами "Даллас" и "Вегас". В рядах "Старз" гол оформил Робертсон, который при численном преимуществе техасцев метко бросил из правой зоны. Впрочем, Оди-Маршессо в быстрой контратаке "Голден Найтс" сравнял счет.

Дальше забивали только невадцы. Под занавес второй 20-минутки Ханифин вовремя подключился к затяжной атаке "Вегаса" и попал в дальний угол. А в конце основного времени Айкел отправил шайбу в пустые ворота "Старз", удвоив преимущество "Голден Найтс" в серии.

Наконец в Эдмонтоне "Кингз" шокировали местных "Ойлерз" двумя шайбами к середине первого периода. Дубль оформил Кемпе. Сначала он метко бросил из центральной зоны, а затем мастерски подставил клюшку под передачу Копитара. Кулак вернул было "Эдмонтон" в игру выстрелом со средней дистанции, но Даути тут же переиграл Скиннера в ближнем бою.

Следующие 20 минут "нефтяники" успешно потратили на то, чтобы отыграться. Сначала Холлоуэй классно бросил под штангу, а затем Хайман отличным низовым броском сравнял счет (3:3). В третьем периоде команды обменялись шайбами – на гол калифорнийца Фиалы от правого борта во второй раз ответил Холлоуэй. Но в овертайме Копитар реализовал момент после передачи из глубины и принес победу "Кингз".

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