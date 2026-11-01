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Лора Лумер розкрила причину різкої критики Трампа на адресу Зеленського

18:39 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Мілан Лєліч aimg Юлія Капітонова
Фото: Лора Лумер, американська політична інфлюенсерка (Getty Images)

Різкі висловлювання президента США Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського можуть бути реакцією на критику дизельної угоди з боку українського лідера.

Про це заявила американська політична інфлюенсерка Лора Лумер в інтерв'ю РБК-Україна.

Як пояснила Лумер, вона не хоче говорити за президента США.

Попри це, інфлюенсерка нагадала нещодавній допис Трампа у соцмережах про те, що з російським диктатором Володимиром Путіним, мовляв, легше вести переговори, ніж із Зеленським.

На переконання Лумер, така заява не з'явилася б на сторінці президента США, якби український лідер не вийшов у медіапростір і не розкритикував президента Трампа після дизельної угоди з РФ.

"Зеленський, імовірно, міг би впоратися з цим краще, залишивши ці почуття при собі або провівши приватну розмову з президентом Трампом, оскільки нікому не сподобається зазнавати нападків у ліберальних ЗМІ... Це те, про що йому слід пам'ятати", - порадила Лумер.

Повне інтерв'ю Лори Лумер про дизельну угоду, заяви Трампа, реакцію Зеленського та вибори до Конгресу США - читайте завтра на сайті РБК-Україна.

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