Лора Лумер раскрыла причину резкой критики Трампа в адрес Зеленского

Как объяснила Лумер, она не хочет говорить за президента США.

Несмотря на это, инфлюэнсер напомнила недавний пост Трампа в соцсетях о том, что с российским диктатором Владимиром Путиным, мол, легче вести переговоры, чем с Зеленским.

По мнению Лумер, такое заявление не появилось бы на странице президента США, если бы украинский лидер не вышел в медиапространство и не раскритиковал президента Трампа после дизельного соглашения с РФ.

"Зеленский, вероятно, мог бы справиться с этим лучше, оставив эти чувства при себе или проведя частный разговор с президентом Трампом, поскольку никому не понравится подвергаться нападкам в либеральных СМИ... Это то, о чем ему следует помнить", - посоветовала Лумер.

Полное интервью Лоры Лумер о дизельном соглашении, заявлениях Трампа, реакции Зеленского и выборах в Конгресс США - читайте завтра на сайте РБК-Украина.