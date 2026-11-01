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Лора Лумер раскрыла причину резкой критики Трампа в адрес Зеленского

18:39 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Милан Лелич aimg Юлия Капитонова
Фото: Лора Лумер, американский политический инфлюэнсер (Getty Images)

Резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского могут являться реакцией на критику дизельного соглашения со стороны украинского лидера.

Об этом заявила американский политический инфлюэнсер Лора Лумер в интервью РБК-Украина.

Как объяснила Лумер, она не хочет говорить за президента США.

Несмотря на это, инфлюэнсер напомнила недавний пост Трампа в соцсетях о том, что с российским диктатором Владимиром Путиным, мол, легче вести переговоры, чем с Зеленским.

По мнению Лумер, такое заявление не появилось бы на странице президента США, если бы украинский лидер не вышел в медиапространство и не раскритиковал президента Трампа после дизельного соглашения с РФ.

"Зеленский, вероятно, мог бы справиться с этим лучше, оставив эти чувства при себе или проведя частный разговор с президентом Трампом, поскольку никому не понравится подвергаться нападкам в либеральных СМИ... Это то, о чем ему следует помнить", - посоветовала Лумер.

Полное интервью Лоры Лумер о дизельном соглашении, заявлениях Трампа, реакции Зеленского и выборах в Конгресс США - читайте завтра на сайте РБК-Украина.

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