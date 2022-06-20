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Лондонский клуб стремится получить статус старейшего на планете: подробности

Фото: Домашняя арена "Кристал Пэлас" (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Кристал Пэлас" объявил себя старейшим клубом Англии и мира в целом после проведения новой исторической разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Клубные историки обнаружили, что настоящим годом основания "орлов" является 1861-й, а не 1905-й. Теперь Футбольная ассоциация Англии должна предоставить вывод относительно объективности нового статуса "Пэлас".

Представитель лондонцев Питер Мэннинг нашел объяснение путанице с датами. В 1905 году футбольные энтузиасты сформировали команду профессионалов. Основой ее создания стал любительский коллектив, который еще в 1861-м создали крикетисты.

Свой первый матч любительский "Кристал Пэлас" провел в мае 1862 года, а годом спустя стал одним из основателей Футбольной ассоциации. До сих пор старейшим футбольным клубом мира остается "Шеффилд", но ныне он выступает на любительском уровне. Самый старый среди профессионалов – английский "Ноттс Каунти" (1862).

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