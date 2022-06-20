Лондонський клуб прагне отримати статус найстарішого на планеті: подробиці

Клубні історики виявили, що справжнім роком заснування "орлів" є 1861-й, а не 1905-й. Тепер Футбольна асоціація Англії повинна надати висновок щодо об'єктивності нового статусу "Пелас".

Представник лондонців Пітер Меннінг знайшов пояснення плутанині з датами. У 1905 році футбольні ентузіасти сформували команду професіоналів. Натомість основою її створення став любительський колектив, який ще в 1861-му створили крикетисти.

Свій перший матч любительський "Крістал Пелас" провів у травні 1862 року, а рік потому став одним із фундаторів Футбольної асоціації. Досі найстарішим футбольним клубом світу залишається "Шеффілд", але нині він виступає на аматорському рівні. Найстаріший серед професіоналів – англійський "Ноттс Каунті" (1862 р.).