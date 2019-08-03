ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лондонский аэропорт Хитроу отменил более 170 рейсов

Новости » Общество    03.08.2019 - 14:18
Лондонский аэропорт Хитроу отменил более 170 рейсов
Иллюстративное фото (trt.net.tr)

Рейсы были отменены на фоне запланированного бойкота работников аэропорта

В Британии лондонский аэропорт Хитроу отменил более 170 рейсов в понедельник и вторник в связи с запланированным бойкотом работников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, накануне администрация аэропорта Хитроу обратилась к авиакомпаниям с просьбой заранее консолидировать рейсы или забронировать пассажиров на альтернативные. Пассажирам рекомендуют обратиться к своим авиакомпаний, чтобы найти обновленную информацию.

Отмечается, что изменения в работе лондонского аэропорта связанные с бойкотом, который запланировали члены профсоюза работников аэропортов Unite. Ранее они отклонили предложения о повышении заработной платы на 7,3%. Лидеры профсоюза должны встретиться с представителями администрации Хитроу для переговоров в субботу, 3 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что британская авиакомпания British Airways объявила, что с 20 июля рейсы в Каир (Египет) отменяются на семь дней из-за обострения напряженности в регионе после захвата Ираном нефтяного танкера. Полеты были отменены "в качестве меры пресечения" и ради безопасности клиентов и членов экипажа.

РБК-Украина писало, что авиакомпания Wizz Air, из-за закрытия на ремонт взлетно-посадочной полосы с 2 по 12 сентября в международном аэропорту "Киев" им. В. Сикорского, перенесет свои рейсы в аэропорт "Борисполь".

В Лондоне катер с туристами врезался в Вестминстерский мост Рейсы SkyUp из "Борисполя" выполняются по расписанию
Новости Украины ХитроуЛондонрейсы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь