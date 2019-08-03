ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лондонський аеропорт Хітроу скасував понад 170 рейсів

Новини » Суспільство    03.08.2019 - 14:18
Лондонський аеропорт Хітроу скасував понад 170 рейсів
Ілюстративне фото (trt.net.tr)

Рейси були скасовані на тлі запланованого бойкоту працівників аеропорту

У Британії лондонський аеропорт Хітроу скасував понад 170 рейсів у понеділок та вівторок у зв'язку з запланованим бойкотом працівників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, напередодні адміністрація аеропорту Хітроу звернулася до авіакомпаній з проханням заздалегідь консолідувати рейси або забронювати пасажирів на альтернативні. Пасажирам рекомендують звернутися до своїх авіакомпаній, щоб знайти оновлену інформацію.

Зазначається, що зміни в роботі лондонського аеропорту пов'язані з бойкотом, який запланували члени профспілки працівників аеропортів Unite. Раніше вони відхилили пропозиції про підвищення заробітної плати на 7,3%. Лідери профспілки повинні зустрітися з представниками адміністрації Хітроу для переговорів у суботу, 3 серпня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британська авіакомпанія British Airways оголосила, що з 20 липня рейси в Каїр (Єгипет) скасовуються на сім днів через загострення напруженості в регіоні після захоплення Іраном нафтового танкеру. Польоти були скасовані "в якості запобіжного заходу" і заради безпеки клієнтів і членів екіпажу.

Також РБК-Україна писало, що авіакомпанія Wizz Air, через закриття на ремонт злітно-посадкової смуги з 2 по 12 вересня в міжнародному аеропорту "Київ" ім. В. Сікорського, перенесе свої рейси в аеропорт "Бориспіль".

У Лондоні катер з туристами врізався в Вестмінстерський міст Рейси SkyUp з "Борисполя" виконуються за розкладом
Новини України ХитроуЛондонрейсы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся