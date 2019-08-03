Ілюстративне фото (trt.net.tr)

Рейси були скасовані на тлі запланованого бойкоту працівників аеропорту

У Британії лондонський аеропорт Хітроу скасував понад 170 рейсів у понеділок та вівторок у зв'язку з запланованим бойкотом працівників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, напередодні адміністрація аеропорту Хітроу звернулася до авіакомпаній з проханням заздалегідь консолідувати рейси або забронювати пасажирів на альтернативні. Пасажирам рекомендують звернутися до своїх авіакомпаній, щоб знайти оновлену інформацію.

Зазначається, що зміни в роботі лондонського аеропорту пов'язані з бойкотом, який запланували члени профспілки працівників аеропортів Unite. Раніше вони відхилили пропозиції про підвищення заробітної плати на 7,3%. Лідери профспілки повинні зустрітися з представниками адміністрації Хітроу для переговорів у суботу, 3 серпня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британська авіакомпанія British Airways оголосила, що з 20 липня рейси в Каїр (Єгипет) скасовуються на сім днів через загострення напруженості в регіоні після захоплення Іраном нафтового танкеру. Польоти були скасовані "в якості запобіжного заходу" і заради безпеки клієнтів і членів екіпажу.

Також РБК-Україна писало, що авіакомпанія Wizz Air, через закриття на ремонт злітно-посадкової смуги з 2 по 12 вересня в міжнародному аеропорту "Київ" ім. В. Сікорського, перенесе свої рейси в аеропорт "Бориспіль".