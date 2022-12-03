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В Лондоне арестовали российского олигарха по подозрению в отмывании денег

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Лондон, Суббота 03 декабря 2022 16:17
В Лондоне арестовали российского олигарха по подозрению в отмывании денег Фото: в Лондоне арестовали российского олигарха по подозрению в отмывании денег (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британская полиция арестовала российского бизнесмена в своем лондонском доме. В рамках операции задержаны еще два человека, имена никого из них не называются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

58-летнего мужчину задержали по подозрению в отмывании денег, заговоре с целью обмана министерства внутренних дел и заговоре с целью дачи ложных показаний.

Второй задержанный, 35-летний мужчина, сотрудник особняка, где проживал первый арестованный, был задержан на выходе из дома с сумкой, в которой были тысячи фунтов наличными. Его арестовали по подозрению в отмывании денег и воспрепятствовании работе полиции.

Третий человек - 39-летний мужчина - был арестован в своем доме в Пимлико на западе Лондона по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

В операции по задержанию участвовали более 50 офицеров Отдела по борьбе с клептократией (Combating Kleptocracy Cell) Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). После обыска в особняке было изъято несколько цифровых устройств и значительная сумма наличных денег.

Грэм Биггар, генеральный директор NCA, отметил, что созданное в этом году подразделение добилось значительных успехов в расследовании потенциальной преступной деятельности олигархов.

Ранее мы писали, что суд Нидерландов принял сторону сквотеров, которые захватили особняк находящегося под санкциями российского олигарха. Такое решение может создать "неприятный прецедент" в Европе для многих богатых россиян.

Также сообщалось, что британское правительство заморозило активы на общую сумму 18 млрд фунтов стерлингов (20,5 млрд долларов), принадлежащие российским олигархам.

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