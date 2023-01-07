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У Лондоні відбудеться міжнародна зустріч щодо військових злочинів РФ в Україні

Фото: міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністри юстиції з усього світу зберуться у Лондоні, щоб розширити підтримку Міжнародному кримінальному суду у його розслідуваннях військових злочинів РФ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Великої Британії.

Згідно із заявою, на зустрічі у березні, яку проведуть міністр юстиції Великобританії Домінік Рааб та його голландський колега Ділан Есілоз-Сігеріус, візьме участь головний прокурор МКС Карім Хан.

"Через майже рік після незаконного вторгнення міжнародне співтовариство має надати найрішучішу підтримку МКС, щоб військові злочинці могли бути притягнуті до відповідальності за звірства, свідками яких ми є", - сказав Рааб.

У заяві йдеться, що зустріч буде спрямована на збільшення глобальної фінансової та практичної підтримки МКС та координацію зусиль, щоб забезпечити все необхідне для проведення розслідувань та судового переслідування винних.

"Для нас цілком зрозуміло: ці злочини не можуть залишитися безкарними", - сказав Єсилоз-Сігеріус, охарактеризувавши повідомлення, що надходять з України, як "жахливі".

Головний прокурор МКС Карім Хан минулого року розпочав розслідування військових злочинів РФ в Україні.

У грудні Нідерланди висловили готовність до створення спеціального трибуналу в Гаазі, де судитимуть винних у російській агресії в Україні.

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