В Лондоне пройдет международная встреча по военным преступлениям РФ в Украине

Согласно заявлению, на встрече в марте, которую проведут министр юстиции Великобритании Доминик Рааб и его голландский коллега Дилан Есилоз-Сигериус, примет участие главный прокурор МУС Карим Хан.

"Спустя почти год после незаконного вторжения международное сообщество должно оказать самую решительную поддержку МУС, чтобы военные преступники могли быть привлечены к ответственности за зверства, свидетелями которых мы являемся", - сказал Рааб.

В заявлении говорится, что встреча будет направлена на увеличение глобальной финансовой и практической поддержки МУС и координацию усилий, чтобы обеспечить все необходимое для проведения расследований и судебного преследования виновных.

"Для нас совершенно ясно: эти преступления не могут остаться безнаказанными", - сказал Есилоз-СигериусЮ, охарактеризовав сообщения, поступающие из Украины, как "ужасающие".

Главный прокурор МУС Карим Хан в прошлом году начал расследование военных преступлений РФ в Украине.