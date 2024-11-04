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У Лондоні пройшов багатотисячний марш за чисту воду

Фото: марш за чисту воду в Лондоні (скриншот із відео)
Автор: Вадим Ребрина

Тисячі людей із плакатами з гаслами "Зупиніть викиди" та "Види, а не фекалії" вийшли на марш у Лондоні в неділю, вимагаючи очищення засмічених стічними водами водних шляхів Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Організатори підрахували, що в марші вздовж річки Темзи до парламенту взяли участь 15 000 осіб, багато хто був одягнений у синє та розмахував синіми прапорами, утворюючи "людську річку".

Марш за чисту воду був організований різними організаціями: від Greenpeace та Friends of the Earth до British Rowing.

Забруднення води стає все більш помітною проблемою у Великій Британії, привертаючи увагу до зміни клімату та наслідків приватизації британських комунальних підприємств, що сталася кілька десятиліть тому.

Приватні компанії, які забезпечують як воду, так і каналізацію, не змогли оновити свою вікторіанську інфраструктуру, оскільки населення зросло, а попит збільшився. Скиди - звичайна справа, і під час сильних дощів компанії скидають неочищені стічні води в річки, озера та море. За даними Агентства з охорони навколишнього середовища, кількість скидів минулого року збільшилася більш ніж на 50% і досягла рекордних 464 тисячі розливів.

Водопостачальні компанії заявляють, що галузевий регулятор не дозволить їм підвищити рахунки за воду настільки, щоби профінансувати поліпшення.

Уряд Лейбористської партії, обраний у липні, вніс законопроект про посилення регулювання та посилення штрафів для компаній водопостачання, відповідальних за забруднення. Але демонстранти заявили, що треба зробити більше.

Якість питної води має вирішальне значення для здоров'я людини, тому перед покупкою бутильованої води або води з пунктів розливу необхідно ретельно перевіряти інформацію на етикетці.

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Зміна клімату