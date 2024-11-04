В Лондоне прошел многотысячный марш за чистую воду

Организаторы подсчитали, что в марше вдоль реки Темзы к парламенту приняли участие 15 000 человек, многие были одеты в синее и размахивали синими флагами, образуя "человеческую реку".

Марш за чистую воду был организован различными организациями: от Greenpeace и Friends of the Earth до British Rowing.

Загрязнение воды становится все более заметной проблемой в Великобритании, привлекая внимание к изменению климата и последствиям приватизации британских коммунальных предприятий, произошедшей несколько десятилетий назад.

Частные компании, которые обеспечивают как воду, так и канализацию, не смогли обновить свою часто викторианскую инфраструктуру, поскольку население выросло, а спрос увеличился. Утечки — обычное дело, и во время сильных дождей компании сбрасывают неочищенные сточные воды в реки, озера и море. По данным Агентства по охране окружающей среды, количество сбросов в прошлом году увеличилось более чем на 50% и достигло рекордных 464 000 разливов.

Водоснабжающие компании заявляют, что отраслевой регулятор не позволит им повысить счета за воду настолько, чтобы профинансировать улучшения.

Правительство Лейбористской партии, избранное в июле, внесло законопроект об усилении регулирования и ужесточении штрафов для компаний водоснабжения, ответственных за загрязнение. Но демонстранты заявили, что нужно сделать больше.