У Лондоні пройшов багатотисячний марш за чисту воду

Тисячі людей із плакатами з гаслами "Зупиніть викиди" та "Види, а не фекалії" вийшли на марш у Лондоні в неділю, вимагаючи очищення засмічених стічними водами водних шляхів Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Організатори підрахували, що в марші вздовж річки Темзи до парламенту взяли участь 15 000 осіб, багато хто був одягнений у синє та розмахував синіми прапорами, утворюючи "людську річку".

Марш за чисту воду був організований різними організаціями: від Greenpeace та Friends of the Earth до British Rowing.

Забруднення води стає все більш помітною проблемою у Великій Британії, привертаючи увагу до зміни клімату та наслідків приватизації британських комунальних підприємств, що сталася кілька десятиліть тому.

Приватні компанії, які забезпечують як воду, так і каналізацію, не змогли оновити свою вікторіанську інфраструктуру, оскільки населення зросло, а попит збільшився. Скиди - звичайна справа, і під час сильних дощів компанії скидають неочищені стічні води в річки, озера та море. За даними Агентства з охорони навколишнього середовища, кількість скидів минулого року збільшилася більш ніж на 50% і досягла рекордних 464 тисячі розливів.

Водопостачальні компанії заявляють, що галузевий регулятор не дозволить їм підвищити рахунки за воду настільки, щоби профінансувати поліпшення.

Уряд Лейбористської партії, обраний у липні, вніс законопроект про посилення регулювання та посилення штрафів для компаній водопостачання, відповідальних за забруднення. Але демонстранти заявили, що треба зробити більше.