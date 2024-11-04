В Лондоне прошел многотысячный марш за чистую воду
Тысячи людей с плакатами с лозунгами "Остановите выбросы" и "Виды, а не фекалии" вышли на марш в Лондоне в воскресенье, требуя очистки засоренных сточными водами водных путей Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Организаторы подсчитали, что в марше вдоль реки Темзы к парламенту приняли участие 15 000 человек, многие были одеты в синее и размахивали синими флагами, образуя "человеческую реку".
Марш за чистую воду был организован различными организациями: от Greenpeace и Friends of the Earth до British Rowing.
Загрязнение воды становится все более заметной проблемой в Великобритании, привлекая внимание к изменению климата и последствиям приватизации британских коммунальных предприятий, произошедшей несколько десятилетий назад.
Частные компании, которые обеспечивают как воду, так и канализацию, не смогли обновить свою часто викторианскую инфраструктуру, поскольку население выросло, а спрос увеличился. Утечки — обычное дело, и во время сильных дождей компании сбрасывают неочищенные сточные воды в реки, озера и море. По данным Агентства по охране окружающей среды, количество сбросов в прошлом году увеличилось более чем на 50% и достигло рекордных 464 000 разливов.
Водоснабжающие компании заявляют, что отраслевой регулятор не позволит им повысить счета за воду настолько, чтобы профинансировать улучшения.
Правительство Лейбористской партии, избранное в июле, внесло законопроект об усилении регулирования и ужесточении штрафов для компаний водоснабжения, ответственных за загрязнение. Но демонстранты заявили, что нужно сделать больше.
Напомним, качество питьевой воды имеет решающее значение для здоровья человека, поэтому перед покупкой бутилированной воды или воды из пунктов разлива необходимо тщательно проверять информацию на этикетке.
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