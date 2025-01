У Лондоні авто в'їхало у натовп у новорічну ніч (відео)

Аварія сталася близько 00:13 1 січня на перехресті Прімроуз-Хілл-Роуд і Ріджентс-Парк-Роуд у центрі Лондона.

Автомобіль в'їхав у натовп людей, які спостерігали за новорічним феєрверком, та збив 21-річного чоловіка. Після цього водій залишив місце аварії та поїхав вздовж Прімроуз-Хілл, де збив другого пішохода.

За повідомленнями поліції, 21-річний лондонець отримав незначні травми. Другому збитому пішоходу, 59-річному чоловікові, медики надали допомогу, після чого його доставили до лікарні. Йому життю нічого не загрожує.

Поліція затримала 40-річного водія за підозрою в небезпечному водінні, нанесенні тяжких тілесних ушкоджень і зберіганні наркотиків.

