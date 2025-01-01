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У Лондоні авто в'їхало у натовп у новорічну ніч (відео)

Лондон, Середа 01 січня 2025 10:40
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У Лондоні авто в'їхало у натовп у новорічну ніч (відео) Фото: у центрі Лондона авто в'їхало у натовп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Лондоні у новорічну ніч сталася ДТП. Авто в'їхало у натовп у районі Прімроуз-Хілл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Аварія сталася близько 00:13 1 січня на перехресті Прімроуз-Хілл-Роуд і Ріджентс-Парк-Роуд у центрі Лондона.

Автомобіль в'їхав у натовп людей, які спостерігали за новорічним феєрверком, та збив 21-річного чоловіка. Після цього водій залишив місце аварії та поїхав вздовж Прімроуз-Хілл, де збив другого пішохода.

За повідомленнями поліції, 21-річний лондонець отримав незначні травми. Другому збитому пішоходу, 59-річному чоловікові, медики надали допомогу, після чого його доставили до лікарні. Йому життю нічого не загрожує.

Поліція затримала 40-річного водія за підозрою в небезпечному водінні, нанесенні тяжких тілесних ушкоджень і зберіганні наркотиків.

Нагадаємо, в ніч на 28 грудня під час комендантської години у Києві сталася смертельна ДТП. Автомобіль Tesla, за кермом якого була жінка в стані алкогольного сп'яніння, врізався у бетонний паркан.

Також нещодавно у Львівській області зіткнулися автомобіль BMW, вантажівка DAF і мікроавтобус Mercedes Sprinter. Внаслідок аварії загинули семеро людей, ще троє отримали травми.

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