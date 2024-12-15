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Під Львовом сталася потрійна ДТП за участю автопоїзда: багато загиблих, є поранені (фото)

Львів, Неділя 15 грудня 2024 10:14
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Під Львовом сталася потрійна ДТП за участю автопоїзда: багато загиблих, є поранені (фото) Фото: під Львовом сталася потрійна ДТП за участю автопоїзда 15 грудня, багато загиблих (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Наталія Гурковська

15 грудня під Львовом сталася потрійна ДТП за участю автопоїзда, машини та мікроавтобусу. Семеро людей загинули, троє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

"ДТП сталася сьогодні, 15 грудня, о 05.30 на автодорозі "Тернопіль - Львів - Рава-Руська" неподалік села Чижиків Львівського району", - йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановили поліцейські, відбулося зіткнення трьох транспортних засобів - автомобіля BMW, автопоїзда DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинули семеро людей - пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter, дані яких уточнюються", - зазначили в поліції.

Крім того, троє осіб було травмовано - 45-річний водій вантажівки, 39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані у лікувальні заклади Львова.

Фото з місця ДТП під Львовом (facebook.com/MVS.LVIV)

ДТП в Україні

Як повідомлялось, у Хмельницьку сталась ДТП, в якій загинули троє людей. Автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту біля перехрестя вулиць Зарічанська та Перемоги.

Крім того, в Києві сталася аварія за участю автобуса Mercedes-Benz, у результаті якої одна людина загинула, а четверо були госпіталізовані. Водію автобуса повідомили про підозру.

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