Водійка Tesla вчинила ДТП під час комендантської години в Києві: є загиблі (фото)

В ніч на 28 грудня у Києві сталася смертельна ДТП за участю Tesla. Водійка була під алкоголем, авто перекинулось на дах і загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

ДТП за участі електрокару трапилася у Солом’янському районі Києва під час комендантської години.

На місці правоохоронці встановили, що водійка Tesla, будучи напідпитку, не обрала безпечної швидкості руху та не впоравшись з керуванням виїхала за межі проїжджої частини, де скоїла наїзд на бетонний паркан, від чого автомобіль перекинувся на дах.

"Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля - 40-річний чоловік та жінка, 1983 року народження, загинули на місці", - зазначили у поліції.

Фото з місця ДТП у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Водійка авто перебувала у стані алкогольного сп’яніння, "Драгер" показав 1,84 проміле.

Правоохоронці затримали 41-річну жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.