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У Лондоні затримали двох підозрюваних у вторгненні дронів у аеропорт

Новини » Надзвичайні події    22.12.2018 - 05:40
У Лондоні затримали двох підозрюваних у вторгненні дронів у аеропорт
Ілюстративне фото: аеропорт (з відкритих джерел)

Розслідування події триває

Поліція Лондона (Велика Британія) затримала двох осіб, які підозрюються в організації вторгнення безпілотних літальних апаратів в повітряний простір лондонського аеропорту Гатвік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За інформацією видання, працівники правоохоронних органів провели затримання підозрюваних о 22:00 за місцевим часом 21 грудня (00:00 за Києвом).

Імена, стать і вік затриманих у поліції не повідомили.

Правоохоронці заявили, що розслідування події триває і закликали громадян, які мають будь-яку інформацію щодо цього інциденту, звернутися в поліцію.

Нагадаємо, в ніч на 20 грудня лондонський аеропорт Гатвік тимчасово призупинив всі польоти після того, як на його території виявили два дрони. Британський аеропорт був повністю паралізований через запуск безпілотних літальних апаратів над його злітно-посадковою смугою, тому було вирішено залучити армію для нормалізації роботи.

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