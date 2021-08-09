В Лондоне сломался Тауэрский мост: столицу Британии сковали пробки

В лондонской полиции изданию подтвердили, что Тауэрский мост застрял в поднятом положении из-за "технической неисправности". По данным телеканала, это произошло после прохождения большого корабля.

Из-за поломки Тауэрского моста в Лондоне возникли автомобильные пробки, а пешеходам пришлось искать обходные пути, чтобы попасть на другой берег.

Полиция Лондона призвала жителей и гостей города избегать поездок в район моста.