UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Лондоне сломался Тауэрский мост: столицу Британии сковали пробки

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Лондоне сломался Тауэрский мост. После прохода большого корабля он остался разведенным, прервав автомобильное и пешеходное сообщение. В результате столицу Великобритании сковали сильные пробки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

В лондонской полиции изданию подтвердили, что Тауэрский мост застрял в поднятом положении из-за "технической неисправности". По данным телеканала, это произошло после прохождения большого корабля.

Из-за поломки Тауэрского моста в Лондоне возникли автомобильные пробки, а пешеходам пришлось искать обходные пути, чтобы попасть на другой берег.

Полиция Лондона призвала жителей и гостей города избегать поездок в район моста.

Напомним, аналогичный инцидент с Тауэрским мостом произошел в августе 2020 года. Тогда специалистам потребовалось около двух часов, чтобы устранить неисправность.

Тауэрский мост через Темзу построен в 1894 году. Каждая из двух частей этого разводного перехода весит свыше 12 тонн. Спускаться им помогает 400-тонный противовес.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияЛондончрезвычайное положение