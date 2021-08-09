В Лондоне сломался Тауэрский мост: столицу Британии сковали пробки

В Лондоне сломался Тауэрский мост. После прохода большого корабля он остался разведенным, прервав автомобильное и пешеходное сообщение. В результате столицу Великобритании сковали сильные пробки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.
В лондонской полиции изданию подтвердили, что Тауэрский мост застрял в поднятом положении из-за "технической неисправности". По данным телеканала, это произошло после прохождения большого корабля.
Из-за поломки Тауэрского моста в Лондоне возникли автомобильные пробки, а пешеходам пришлось искать обходные пути, чтобы попасть на другой берег.
Полиция Лондона призвала жителей и гостей города избегать поездок в район моста.
Напомним, аналогичный инцидент с Тауэрским мостом произошел в августе 2020 года. Тогда специалистам потребовалось около двух часов, чтобы устранить неисправность.
Тауэрский мост через Темзу построен в 1894 году. Каждая из двух частей этого разводного перехода весит свыше 12 тонн. Спускаться им помогает 400-тонный противовес.