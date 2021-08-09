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У Лондоні зламався Тауерський міст: столицю Британії скували затори

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Лондоні зламався Тауерський міст. Після проходу великого корабля він залишився розведеним, перервавши автомобільне і пішохідне сполучення. В результаті столицю Великобританії скували сильні пробки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

У лондонській поліції виданню підтвердили, що Тауерський міст застряг у піднятому положенні через "технічну несправність". За даними телеканалу, це сталося після проходження великого корабля.

Через зламання Тауерського мосту в Лондоні виникли автомобільні пробки, а пішоходам довелося шукати обхідні шляхи, щоб потрапити на інший берег.

Поліція Лондона закликала жителів і гостей міста уникати поїздок в район моста.

Нагадавши, аналогічний інцидент з тауерським мостом стався в серпні 2020 року. Тоді фахівцям знадобилося близько двох годин, щоб усунути несправність.

Тауерський міст через Темзу побудований в 1894 році. Кожна з двох частин цього розвідного переходу важить понад 12 тонн. Спускатися їм допомагає 400-тонна противага.

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