У Лондоні зламався Тауерський міст: столицю Британії скували затори

У лондонській поліції виданню підтвердили, що Тауерський міст застряг у піднятому положенні через "технічну несправність". За даними телеканалу, це сталося після проходження великого корабля.

Через зламання Тауерського мосту в Лондоні виникли автомобільні пробки, а пішоходам довелося шукати обхідні шляхи, щоб потрапити на інший берег.

Поліція Лондона закликала жителів і гостей міста уникати поїздок в район моста.