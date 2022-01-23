В Лондоне считают "крайне маловероятной" отправку военных на помощь Украине

Вице-премьер заявил, что Великобритания и другие страны введут экономические и финансовые санкции в отношении Москвы, если Россия вторгнется в Украину.

По его словам, Британия будет поддерживать Украину. "Мы стоим плечом к плечу, говоря, будут очень серьезные последствия, что если Россия двинется дальше, чтобы попытаться вторгнуться, а также установить марионеточный режим".

Рааб, которого спросили, отправит ли Великобритания войска в случае вторжения России, добавил: "Крайне маловероятно, что мы это сделаем. Но мы можем сказать, что мы уже готовы и участвуем в программах обучения для поддержки защищающихся украинцев, это абсолютно правильно".