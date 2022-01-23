У Лондоні вважають "вкрай малоймовірною" відправку військових на допомогу Україні

Віце-прем'єр заявив, що Британія та інші країни введуть економічні та фінансові санкції щодо Москви, якщо Росія вторгнеться в Україну.

За його словами, Британія підтримуватиме Україну. "Ми стоїмо пліч-о-пліч, кажучи, будуть дуже серйозні наслідки, що якщо Росія рушить далі, щоб спробувати вторгнутися, а також встановити маріонетковий режим", - сказав він.

Рааб, якого запитали, чи відправить Британія війська в разі вторгнення Росії, додав: "Вкрай малоймовірно, що ми це зробимо. Але ми можемо сказати, що ми вже готові і беремо участь у програмах навчання для підтримки українців, що захищаються, це абсолютно правильно".