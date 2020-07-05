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В Лондоне при разгоне вечеринки пострадали 11 полицейских

Новости » В мире     05.07.2020 - 07:57
В Лондоне при разгоне вечеринки пострадали 11 полицейских
Фото: британская полиция (flickr.com/copsadmirer)

Участники вечеринки бросали в полицейских камни и кирпичи

В Лондоне при при попытке разогнать незаконную вечеринку пострадали 11 полицейских. У двоих из них медики зафиксировали переломы.

Об этом сообщается на сайте Metropolitan Police.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 4 июля, в районе Хаммерсмит и Фулэм. Местные жители пожаловалась правоохранителям на большое скопление людей, шум, антисоциальное поведение и столкновения на территории района.

Полицейские прибыли на место, однако участники вечеринки встретили их враждебно. Присутствующие начали бросать в стражей порядка камни и кирпичи.

Об арестованных не сообщается. По факту происшествия начато расследование.

Напомним, 14 июня в Лондоне акции против расизма закончились столкновениями с полицией, в которых пострадали 6 правоохранителей.

Ранее в Лондоне во время протестов ранили 14 офицеров полиции.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины ВеликобританияЛондон
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