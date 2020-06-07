ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Протесты против расизма в Лондоне: ранены более десятка полицейских

Новости » В мире     07.06.2020 - 14:21
Протесты против расизма в Лондоне: ранены более десятка полицейских
Фото: площадь Парламента в Лондоне (natali-ya.livejournal.com)

В Лондоне десятки тысяч людей провели митинг у площади Парламента

В Лондоне прошли протесты против расизма в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеют значение"). После мирной демонстрации произошли столкновения, во время которых ранили 14 офицеров полиции.

Об этом сообщает агентство АР.

"14 офицеров были ранены во время столкновений с демонстрантами в Лондоне в субботу после преимущественно мирной демонстрации Black Lives Matter", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели ряд арестов.

Комиссар столичной полиции Крессида Дик заявила, что нападения на офицеров являются "шокирующими и абсолютно недопустимыми".

Так, в Лондоне десятки тысяч людей провели митинг у площади Парламента в память об афроамериканце Джорджа Флойда, который погиб в результате применения насилия полицейским в США.

Следует добавить, что движение Black Lives Matter выступает против насилия по отношению к темнокожим. Акции последних недель начались после резонансной гибели Флойда в США.

Так, в субботу, 6 июня, акции протеста общей численностью в сотни тысяч участников состоялись в целом ряде городов на нескольких континентах.

Как писало РБК-Украина, в Берлине (Германия) во время акции против расизма силовики задержали 93 человека за нарушение общественного порядка, сопротивление сотрудникам полиции и нападение на них.

Напомним, в Штатах продолжаются митинги против расизма и жестокости полиции после гибели Джорджа Флойда: силы безопасности заблокировали любой подход к Белому дому.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины полицияпротестЛондон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь