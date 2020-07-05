У Лондоні при розгоні вечірки постраждали 11 поліцейських

Фото: британська поліція (flickr.com/copsadmirer)

Учасники вечірки кидали в поліцейських каміння і цеглу

У Лондоні при спробі розігнати незаконну вечірку постраждали 11 поліцейських. У двох з них медики зафіксували переломи.

Про це повідомляється на сайті Metropolitan Police.

Інцидент стався в ніч на суботу, 4 липня, в районі Хаммерсміт і Фулем. Місцеві жителі поскаржилася правоохоронцям на велике скупчення людей, шум, антисоціальна поведінка і зіткнення на території району.

Поліцейські прибули на місце, однак учасники вечірки зустріли вороже. Присутні почали кидати в правоохоронців каміння і цеглу.

Про заарештованих не повідомляється. За фактом події почато розслідування.

Нагадаємо, 14 червня в Лондоні акції проти расизму закінчилися сутичками з поліцією, в яких постраждали 6 правоохоронців.

Раніше у Лондоні під час протестів поранено 14 офіцерів поліції.

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Автор: Надія Собенко