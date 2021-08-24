В Лондоне протестующие против вакцин заблокировали офисы двух телеканалов
Фото: в Лондоне протестующие против вакцин заблокировали работу телеканалов (Getty Images)
Около 100 противников вакцинации в Лондоне в течение двух часов блокировали вход в здание. Там расположены редакции двух телеканалов - ITV News и Channel 4 News.
Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на The Epoch Times.
Протестующие кричали, что СМИ дезинформируют людей о пандемии COVID-19 и вакцинах.
Еще одна группа людей в течение часа митинговала у лондонского офиса Google. Сообщений о задержаниях не было.
Аналогичные акции противников прививок прошли в Лондоне в июле. Тогда было блокировано здание бывшей штаб-квартиры "Би-би-си".
Ранее в столице Латвии люди протестовали против принудительной COVID-вакцинации. По итогам пикета полиция возбудила несколько уголовных дел.