В Лондоне протестующие против вакцин заблокировали офисы двух телеканалов

Около 100 противников вакцинации в Лондоне в течение двух часов блокировали вход в здание. Там расположены редакции двух телеканалов - ITV News и Channel 4 News.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на The Epoch Times .

Протестующие кричали, что СМИ дезинформируют людей о пандемии COVID-19 и вакцинах.

Еще одна группа людей в течение часа митинговала у лондонского офиса Google. Сообщений о задержаниях не было.

Аналогичные акции противников прививок прошли в Лондоне в июле. Тогда было блокировано здание бывшей штаб-квартиры "Би-би-си".