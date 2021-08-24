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В Лондоне протестующие против вакцин заблокировали офисы двух телеканалов

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Лондон, Вторник 24 августа 2021 00:38
В Лондоне протестующие против вакцин заблокировали офисы двух телеканалов Фото: в Лондоне протестующие против вакцин заблокировали работу телеканалов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Около 100 противников вакцинации в Лондоне в течение двух часов блокировали вход в здание. Там расположены редакции двух телеканалов - ITV News и Channel 4 News.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на The Epoch Times.

Протестующие кричали, что СМИ дезинформируют людей о пандемии COVID-19 и вакцинах.

Еще одна группа людей в течение часа митинговала у лондонского офиса Google. Сообщений о задержаниях не было.

Аналогичные акции противников прививок прошли в Лондоне в июле. Тогда было блокировано здание бывшей штаб-квартиры "Би-би-си".

Ранее в столице Латвии люди протестовали против принудительной COVID-вакцинации. По итогам пикета полиция возбудила несколько уголовных дел.

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