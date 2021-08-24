У Лондоні протестувальники проти вакцин заблокували офіси двох телеканалів
Фото: у Лондоні протестувальники проти вакцин заблокували роботу телеканалів (Getty Images)
Близько 100 противників вакцинації в Лондоні протягом двох годин блокували вхід в будівлю. Там розташовані редакції двох телеканалів-ITV News і Channel 4 News.
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на The Epoch Times.
Протестувальники кричали, що ЗМІ дезінформують людей про пандемію COVID-19 і вакцини.
Ще одна група людей протягом години мітингувала біля лондонського офісу Google. Повідомлень про затримання не було.
Аналогічні акції противників щеплень пройшли в Лондоні в липні. Тоді було блоковано будівлю колишньої штаб-квартири "Бі-бі-сі".
Раніше в столиці Латвії люди протестували проти примусової вакцинації. За підсумками пікету поліція порушила кілька кримінальних справ.