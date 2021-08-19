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В Латвии протестовали против принудительной вакцинации: участники акции напали на полицейского

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Рига, Четверг 19 августа 2021 11:16
В Латвии протестовали против принудительной вакцинации: участники акции напали на полицейского Фото: в Латвии протестовали против принудительной вакцинации (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В столице Латвии люди протестовали против принудительной COVID-вакцинации. По итогам пикета полиция возбудила несколько уголовных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Известно, что пятеро участников акции напали на правоохранителя и разбили стекло в полицейской машине.

По подсчетам силовиков, в мероприятии приняли участие примерно 3 500-4000 участников. По мнению многих наблюдателей, вчера вечером в центре Риги в акции протеста, было больше участников.

Правоохранители отмечают, что также будут рассматриваться нарушения, связанные с несоблюдением мер эпидемиологической безопасности: участники акции не использовали медицинские маски, что карается штрафом в 2 тысячи евро.

Отмечено, что акция протеста была согласована с Рижской думой. Однако, по словам чиновников, в нынешней эпидемиологической ситуации на публичных мероприятиях не должны собираться более 50 человек.

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