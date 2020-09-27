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В Лондоне произошли столкновения между протестующими против карантина и полицией, есть пострадавшие

Автор: РБК-Украина

В центре Лондона произошли столкновения полиции и участников акции против карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Тысячи протестующих собрались на Трафальгарской площади.

Об этом сообщает BBC News.

Полиция заявила, что участники акции не соблюдают правила по социальной дистанции и ношение масок, и попросили их разойтись.

Для разгона протестующих полиция использовала дубинки. Протестующие в ответ закилаоы правоохранителей бутылками.

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По информации властей, в результате пострадали девять полицейских, были задержаны 16 человек.

Отметим, что акции протеста не подпадают под действие ограничений, но демонстранты должны дистанцироваться, а организаторы должны представить оценку рисков.

Напомним, 9 сентября в Британии усилили карантин и контроль за социальным дистанцированием.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 18 сентября сказал, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса COVID-19.

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