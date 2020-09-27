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У Лондоні сталися сутички між протестувальниками проти карантину і поліцією, є постраждалі

Автор: РБК-Україна

У центрі Лондона відбулися сутички поліції та учасників акції проти карантинних обмежень, введених через пандемію коронавірусу. Тисячі протестувальників зібралися на Трафальгарській площі.

Про це повідомляє BBC News.

Поліція заявила, що учасники акції не дотримуються правил щодо соціальної дистанції і носіння масок, і попросили їх розійтися.

Для розгону протестувальників поліція використовувала кийки. Протестувальники у відповідь закилаои правоохоронців пляшками.

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За інформацією влади, в результаті постраждали дев'ять поліцейських, були затримані 16 осіб.

Зазначимо, що акції протесту не підпадають під дію обмежень, але демонстранти повинні дистанціюватися, а організатори повинні представити оцінку ризиків.

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