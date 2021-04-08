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В Лондоне посла Мьянмы не пустили в здание посольства его страны

Автор: Инна Собора

Посла Мьянмы в Великобритании Чжо Зо Мина не пустили в здание посольства его страны, которое расположено в Лондоне. Мин критикует военную хунту, захватившею власть у него на родине.

Об этом пишет DW.

Дипломат провел ночь на улице у дверей посольства в своем автомобиле.

Чжо Зо Мин раскритиковал действия сотрудников посольства и заявил, что произошедшее является "своего рода переворотом, случившимся посреди Лондона".

Он рассказал, что от него "просто заперлись".

Здание посольства Мьянмы в британской столице перешло под контроль военного атташе. Чжо Зо Мин обратился через своего официального представителя к правительству Великобритании с призывом не признавать его преемника, назначенного хунтой.

РБК-Украина писало, что в ходе протестов в Мьянме погибли уже более 600 человек.

Как известно, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.

Ранее сообщалось, что военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы.

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