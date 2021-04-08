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У Лондоні посла М'янми не пустили в будівлю посольства його країни

Автор: Инна Собора

Посла М'янми у Великобританії Чжо Зо Міна не пустили в будівлю посольства його країни, яка розташована в Лондоні. Мін критикує військову хунту, яка захватила владу у нього на батьківщині.

Про це пише DW.

Дипломат провів ніч на вулиці біля дверей посольства в своєму автомобілі.

Чжо Зо Мін розкритикував дії співробітників посольства і заявив, що подія є "свого роду переворотом, що стався посеред Лондона".

Він розповів, що від нього "просто замкнулися".

Будівлю посольства М'янми в британській столиці перейшло під контроль військового аташе. Чжо Зо Хв звернувся через свого офіційного представника до уряду Великобританії із закликом не визнавати його наступника, призначеного хунтою.

РБК-Україна писало, що в ході протестів у М'янмі загинуло понад 600 осіб.

Як відомо, 1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, через який на вулицях почалися протести.

Раніше повідомлялося, що військові в М'янмі передадуть владу в країні після того, як там пройдуть нові і чесні вибори.

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