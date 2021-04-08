У Лондоні посла М'янми не пустили в будівлю посольства його країни

Дипломат провів ніч на вулиці біля дверей посольства в своєму автомобілі.

Чжо Зо Мін розкритикував дії співробітників посольства і заявив, що подія є "свого роду переворотом, що стався посеред Лондона".

Він розповів, що від нього "просто замкнулися".

Будівлю посольства М'янми в британській столиці перейшло під контроль військового аташе. Чжо Зо Хв звернувся через свого офіційного представника до уряду Великобританії із закликом не визнавати його наступника, призначеного хунтою.