У Лондоні посла М'янми не пустили в будівлю посольства його країни

Посла М'янми у Великобританії Чжо Зо Міна не пустили в будівлю посольства його країни, яка розташована в Лондоні. Мін критикує військову хунту, яка захватила владу у нього на батьківщині.
Про це пише DW.
Дипломат провів ніч на вулиці біля дверей посольства в своєму автомобілі.
Чжо Зо Мін розкритикував дії співробітників посольства і заявив, що подія є "свого роду переворотом, що стався посеред Лондона".
Він розповів, що від нього "просто замкнулися".
Будівлю посольства М'янми в британській столиці перейшло під контроль військового аташе. Чжо Зо Хв звернувся через свого офіційного представника до уряду Великобританії із закликом не визнавати його наступника, призначеного хунтою.
РБК-Україна писало, що в ході протестів у М'янмі загинуло понад 600 осіб.
Як відомо, 1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, через який на вулицях почалися протести.
Раніше повідомлялося, що військові в М'янмі передадуть владу в країні після того, як там пройдуть нові і чесні вибори.