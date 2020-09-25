ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Лондоне полицейский застрелен преступником в СИЗО

Лондон, Пятница 25 сентября 2020 13:16
В Лондоне полицейский застрелен преступником в СИЗО
Фото: дождь в Киеве (facebook.com/CGO.Official)
Автор: РБК-Украина

В Лондоне, в Центре временного содержания под стражей Кройдон задержанный застрелил сотрудника полиции. От полученного ранения полицейский умер в больнице.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в ночь на пятницу. 23-летнего мужчину доставили до центру и обыскали, после чего он достал пистолет, выстрелил в полицейского и в себя.

Сотруднику полиции предоставили медицинскую помощь на месте и доставили в больницу, где он умер от огнестрельного ранения. Преступник также госпитализирован, его состояние остается тяжелым.

Отмечается, что полиция не применяла огнестрельное оружие во время инцидента.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция перехватила дрон с наркотиками.

Также, в Сумской области правоохранители прекратили деятельность преступной группировки, которая поставляла наркотики в исправительную колонию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия полиция
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь