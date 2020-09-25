В Лондоне полицейский застрелен преступником в СИЗО

Фото: дождь в Киеве (facebook.com/CGO.Official)

В Лондоне, в Центре временного содержания под стражей Кройдон задержанный застрелил сотрудника полиции. От полученного ранения полицейский умер в больнице.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в ночь на пятницу. 23-летнего мужчину доставили до центру и обыскали, после чего он достал пистолет, выстрелил в полицейского и в себя.

Сотруднику полиции предоставили медицинскую помощь на месте и доставили в больницу, где он умер от огнестрельного ранения. Преступник также госпитализирован, его состояние остается тяжелым.

Отмечается, что полиция не применяла огнестрельное оружие во время инцидента.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция перехватила дрон с наркотиками.

Также, в Сумской области правоохранители прекратили деятельность преступной группировки, которая поставляла наркотики в исправительную колонию.