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У Лондоні поліцейський застрелений злочинцем у СІЗО

Лондон, П'ятниця 25 вересня 2020 13:16
У Лондоні поліцейський застрелений злочинцем у СІЗО
Фото: дощ у Києві (facebook.com/CGO.Official)
Автор: РБК-Україна

У Лондоні, в Центрі тимчасового утримання під вартою Кройдон затриманий застрелив співробітника поліції. Від отриманого поранення поліцейський помер у лікарні.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався в ніч на п'ятницю. 23-річного чоловіка доставили до центру і обшукали, після чого він дістав пістолет, вистрілив у поліцейського і в себе.

Співробітникові поліції надали медичну допомогу на місці та доставили в лікарню, де він помер від вогнепального поранення. Злочинець також госпіталізований, його стан залишається важким.

Наголошується, що поліція не застосовувала вогнепальну зброю під час інциденту.

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція перехопила дрон з наркотиками.

Також, в Сумській області правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання, яке постачала наркотики у виправну колонію.

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