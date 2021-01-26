В Лондоне оштрафовали 30 полицейских за стрижки во время локдауна

В Лондоне 31 сотрудник полиции был оштрафован за стрижку во время локдауна. Двое правоохранителей находятся под следствием.

Об этом сообщает LB

Как известно, 17 января сотрудники полицейского участка Бетнал-Грин в Лондоне пригласили к себе на работу профессионального парикмахера. После окончания работы парикмахер уехал домой.

Скотленд-Ярд начал расследование инцидента. Было установлено, что все воспользовавшиеся услугой парикмахера должны заплатить штраф в размере 200 фунтов (7700 тысяч гривен).

Два офицера, которые вызвали парикмахера работу и организовали его приезд, находятся под следствием.

"Мои офицеры не оправдали ожиданий по соблюдению карантина. Я ожидал от них большего. Справедливо, что каждый из них заплатит штраф. Общество ожидает, что полиция будет для него образцом для подражания", - заявил глава местной полиции, старший суперинтендант Маркус Барнетт.

Отметим, что сейчас в Великобритании действует локдаун. Среди ограничений - запрет на работу парикмахерских и салонов красоты. Меры направлены на уменьшение уровня заболеваемости COVID и должны соблюдаться всеми гражданами, а уж тем более правоохранителями.

Напомним, ранее в Лондоне состоялась свадьба с участием 400 человек несмотря на локдаун. Свадьба проходила на севере Лондона в школе для девочек, в которой обучаются еврейские семьи харедим.

Кроме того, в Лондоне "накрыли" подпольную рейв-вечеринку, в которой принимали участие около 300 человек. Для задержания людей были задействованы дополнительные силы, в том числе полицейские с собаками и вертолет.